Gran colpo esterno della Vastese, che vince e convince sul campo del Tre Ville. Finisce 4-2 dopo un match ad alta intensità. Si parte subito forte, e la Vastese va in vantaggio al secondo minuto con Baldini che segna di testa su azione di calcio d'angolo. Neanche un minuto e i padroni di casa rispondono con il gol di Diompy. Ci pensa Luongo, al 30', a riportare i biancorossi avanti. Dopo un'azione concitata in area avversaria il capitano colpisce di testa per il 2-1. Ma è di nuovo l'attaccante del Tre Ville Diompy a pareggiare al 43'. Si va quindi al riposo su punteggio di 2-2.

Si rientra in campo con la Vastese intenzionata a vincere la partita. Al 13' è di nuovo Mario Luongo a riportare avanti la sua squadra. Dopo un cross di Aquino il difensore vastese lascia partire un tiro ad incrociare dal limite dell'area che non lascia scampo a Labarba. Chiude i conti Peppe Soria, entrato dalla panchina, che realizza il rigore che fissa il risultato sul definitivo 4-2.

Tre Ville:La Barba, Vitrone, Morena, Pietrantoni, Di Rado, Pussoli (24. s.t. Quesada), Pagano, Catenaro, Diompy, Ruffilli, Di Giulio (24' s.t. Centurioni). Panchina: Carbonetta A., Di Biase, Falcone, Scioletti, Carbonetti P. Allenatore: Di Biccardi



Vastese 1902: Garibaldi, Laguardia, Napolitano, Luongo, Piermattei, Baldini, Sputore (31' p.t. Triglione), Avantaggiato, Aquino (29' s.t. Soria), Di Santo, Della Penna (20' s.t. Vicentini). Panchina: Delle Donne, Vino, Tartaglia, Finamore. Allenatore Vecchiotti.

Espulso al 36' del s.t. l'allenatore del Tre Ville Di Biccardi