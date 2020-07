C'era apprensione alla vigilia per le condizioni meteo. E invece gli organizzatori della nona edizione del Trofeo Podistico Città del Vasto hanno potuto tirare un sospiro di sollievo quando stamattina hanno visto il bel sole che illuminava la città. Sono stati ben 580 i partecipanti a questa manifestazione sportiva, organizzata con bravura dalla Podistica Vasto. Atleti provenienti da tutto l'Abruzzo e anche dalle regioni vicine hanno percorso i 10 chilometri del percorso che si è snodato lungo le strade del centro storico vastese.

Presenti anche numerosi piccoli atleti, che hanno corso su dei dei tracciati ridotti. Tanto entusiasmo per i piccolissimi bimbi che, accompagnati da vicino dai genitori, si sono dati da fare nello sprint tra palazzo d'Avalos e piazza Rossetti. Poi la gara dei "grandi", che ha visto primeggiare il forte atleta pugliese Alessandro Santoro, che ha preceduto sul traguardo il vastese Alessandro Brattoli e Domenico Barbierato. Nei primi 10 assoluti ci sono anche Alessio D'Adamo, Mario Del Sordo, Antonio Bucci, Antonio Battista, Giovanni Viti, Gabriele Colantonio, Camillo Campitelli. La prima donna è stata Mariella Mancini, seguita da Lucrezia Anzideo.

Tanti i gruppi sportivi presenti, con la Podistica San Salvo a fare la parte del leone con tantissimi partecipanti. Soddisfatto a fine manifestazione il presidente della Podistica Vasto, Luigi D'Angelo: "E' andata benissimo -ha detto-. Sono arrivati tantissimi atleti, oltre ogni aspettativa. Devo fare i complimenti a tutti coloro che si sono resi utili per l'organizzazione e che hanno fatto in modo che la corsa si svolgesse senza problemi. Rngrazio le forze dell'ordine, la protezione civile comunale di Vasto e la Valtrigno, i giudici, i cronometristi, gli addetti al ristoro, gli sponsor e non, ultimi, tutti i nostri soci che sono stati straordinari".

A breve verrà inserito anche un video della manifestazione.