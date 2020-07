Finisce zero a zero una partita senza troppe emozioni. Il Vasto Marina, pur ben messo in campo, soffre la mancanza di un bomber capace di sbloccare le partite. I padroni di casa, dopo pochi minuti perdono Nuzzaci, che si presentava in condizioni fisiche non ottimali. Al suo posto entra D'Onofrio. Il primo tiro in porta è di Fasciani, che dalla tre quarti mette in difficoltà il portiere avversario, aiutato dalla traversa. All'11' del primo tempo l'azione più pericolosa del match: Di Nardo si trova a tu per tu con il portiere avversario ma tira fuori. Gli ospiti provano a farsi vedere al 21', con una punizione dal limite che però capitan Lalli spara alta sopra la traversa. Al 32' è ancora il Francavilla, sempre con Lalli, a cercare il vantaggio. La sua incursione in area è però ben fermata da D'Onofrio. Pochi minuti più tardi è un'azione corale del Vasto Marina a creare scompiglio nella difesa ospite, senza però sortire effetti. Il primo tempo si chiude con altre poche emozioni.

Si torna in campo ed è il Francavilla a cercare subito il gol. Al 3' un lungo lancio da centrocampo non viene agganciato da Della Ciurla. Al 22' è il vastese Fasciani a subire fallo sulla trequarti. Dalla punizione scaturisce un calcio d'angolo, mal sfruttato dai padroni di casa. Si gioca molto a centrocampo, senza troppi pericoli per le due difese. Ci prova Cozzolino con un tiro da fuori che finisce a lato della porta difesa da Cianci. Il Vasto Marina potrebbe rendersi pericoloso al 35', ma il cross di Fonseca per l'accorrente Di Nardo viene bloccato dal portiere giallorosso. Il subentrato D'Alesio semina il panico nella difesa del Vasto Marina al 39', senza però poi riuscire a servire compagni in condizione di battere a rete. Due minuti dopo i padroni di casa rischiano la beffa su una punizione dalla trequarti per il Francavilla. Il portiere Cianci esce in presa alta ma non afferra la sfera. Un brivido percorre la schiena del pubblico locale mentre la palla lentamente esce di poco a lato. Fino alla fine poche altre occasioni degne di nota per una gara poco convincente dei padroni di casa di fronte all'ultima in classifica.

Vasto Marina: Cianci, Benedetti, Pili, Ciurla (1' s.t. Socci), Menna, Catenaro, Nuzzaci (7' p.t. Di Nardo), D'Onofrio, Zara (13' s.t. Luciano), Fonseca, Fasciani. Panchina: Gaudino, D'Alessandrio, Stivaletta, Ercolano. Allenatore: Lemme

Francavilla: Penna, Spinello, Di Sabatino, Milizia, Di Pizzo, Conversano, Ferri, Nicolini, Cozzolino, Lalli (Galasso), Della Cioppa, Paciarella. Panchina: Del Rossi, Storsillo, Matarazzo, Savino, Bevilacqua.

Ammoniti:Catenaro, Di Nardo, Del Pizzo

Arbitro: De Dominicis (Innaurato-D'Orazio)