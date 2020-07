Quando non si sa. Potrebbe essere tra qualche giorno o tra mesi. Gli investigatori tengono le bocche cucite. Ma è certo che a San Salvo inizierà la guerra contro la prostituzione. A far scattare il giro di vite sarà la polizia municipale insieme alle altre forze dell'ordine.

Negli appartamenti di San Salvo Marina, centinaia di alloggi vuoti e nei mesi autunnali e invernali, si nascondono le case d'appuntamenti. La riviera a luci rosse da quelle parti non è una novità, ma è un fenomeno che si sta allargando anche a Vasto Marina, come confermano gli annunci sui giornali e anche i blitz compiuti dalla polizia negli ultimi anni. Nonostante la crisi che prosciuga i portafogli di tanti cittadini, il mercato del sesso rimane fiorente. Il giro di clienti non diminuisce. La legge punisce sia lo sfruttamento che il favoreggiamento della prostituzione.

Abitazioni - I controlli sulle abitazioni private riguardano anche l'Imu, l'imposta municipale unica. La polizia municipale di San Salvo li esegue perché le aliquote, e dunque le somme che i cittadini devono pagare, sono diverse a seconda che si tratti di prima o seconda casa. I vigili urbani, agli ordini del tenente Saverio Di Fiore, stanno eseguendo verifiche a tappeto per stanare i furbi. In questi giorni gli agenti stanno anche compiendo sopralluoghi per censire la popolazione straniera e accertare se ci sono clandestini.