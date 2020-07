L'attesa stà per terminare: domenica 14 Ottobre, ore 18.00, presso la Palestra del Centro Sportivo San GAbriele, a Vasto, esordio nel campionato di Serie C maschile, per la TCM Group BTS, che affronterà la compagine di Agnone, Caseificio Di Nucci.

Durante l'estate, due tra le società giovanili più importanti del territorio, la Scuola di Pallavolo B.T.S. San Salvo nel maschile e la San Gabriele Volley Vasto nel femminile, hanno raggiunto un accordo, per incrementare e migliorare i propri settori giovanili e rilanciare il volley maschile nel vastese, facendo disputare il campionato della prima squadra a Vasto.



Agli ordini di Giuseppe "Peppe" Del Fra, tornato in panchina dopo qualche anno di assenza, ci sarà un gruppo di ragazzi, cresciuti nei rispettivi vivai di BTS San Salvo e San Gabriele Vasto, con l'aggiunta di alcuni "uomini di esperienza", che siamo sicuri daranno l'esempio ai giovanissimi.



Ricordiamoli tutti: Ortolano Manuel('95), Di Croce Mario ('96), Placidi Gianluca ('92), Turtora Donato ('91), Colamarino Andrea (94), Di Rocco Giuseppe ('96), Bucci Luciano ('96), Di Virgilio Andrea ('91), De Felice Giuseppe (87), Di Risio Massimo ('78), Viola Daniele ('93), Celebre Diego ('88), Massari Alessio ('85), Cinquina Francesco ('94) , Ferraro Giancarlo ('94).



Ma una squadra non è composta solo dalle persone che scendono in campo, ma soprattutto da quelle che, "stando dietro le quinte", permettono il realizzarsi di tutto questo. E' quindi doveroso ricordare in primis il Presidente Natale Michelino, che si è adoperato in ogni modo per permettere ai propri atleti di continuare la loro avventura in serie C, il primo dirigente Placidi Maurizio, che insieme al Presidente ha permesso tutto questo, i dirigenti Bucci Enio e Colamarino Michele, impareggiabili per la loro dedizione, i due allenatori, Del Faà Giuseppe per la prima squadra e Di Cesare Pascal per il settore giovanile, e per ultimo, ma non per minore importanza, il primo tifoso della squadra (ex-aequo con il Presidente ndr) Di Cesare Maurizio.



Non ci resta che augurare loro un grande in bocca al lupo.

Elvira Anna Tenaglia