Riparte dalla serie C il nuovo corso della Bcc San Gabriele Volley. Il ciclo che ha regalato tante soddisfazioni a livello giovanile, culminate nella storica promozione in B2, si è ormai esaurito. In molte, per scelte sportive o universitarie sono andate via. E così la società vastese riparte dalle ragazze più giovani, come del resto è nel suo Dna. La squadra che disputerà a partire da questa sera il campionato di serie C è molto giovane, anche se tante di loro nella scorsa annata hanno avuto l'opportunità di segnare qualche presenza in B2.

In panchina, come sempre, ci saranno Ettore Marcovecchio e Maria Luisa Checchia. In qualche occasione le giovanissime pallavoliste potranno contare sull'apporto di Caternina De Marinis. Insomma, freschezza ed esperienza nella speranza di ben figurare in questa stagione, che però si prenannuncia molto difficile. Tante formazioni, tutte abruzzesi più il Termoli, sono attrezzate con giocatrici d'esperienza. Ma la Bcc San Gabriele saprà certamente dire la sua. A breve ripartiranno anche tutti i campionati giovanili, con la società del presidente Michele Ciaffi che ha tutta l'intenzione di confermare quanto di buono fatto in questi anni, con finali provinciali, regionali e nazionali, disputate dalle varie "under".

La scorsa settimana nella palestra del Centro Sportivo San Gabriele, che ospiterà gli incontri in casa, è arrivato anche un campione come Paolo Nicolai, azzurro del beach volley alle Olimpiadi di Londra, per fare l'in bocca al lupo alle ragazze in vista del campionato.

L'esordio per la formazione vastese sarà stasera sul campo della Costruzioni Papa Altino. Esordio in casa la prossima settimana, quando a Vasto arriverà il Diobra Sambuco Volley.

Le squadre del campionato di serie C, girone A: Bcc San Gabriele Volley, Costruzioni Papa Altino, Diobra Sambuco Volley, Gada Group Pescara 3, Antoniana Volley Pescara, Virtus Orsogna, Bls Volleyball Lanciano, C.Lu.C. Termoli, Polisportiva Francavilla, Pallavolo Montesilvano.