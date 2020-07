"Oggi incontrerò i Pooh. Mi raccomando stasera tutti davanti alla tv!" L'invito arriva direttamente da Michael Zappitelli, il giovane talento canoro vastese, dal suo profilo Facebook. Michael sta partecipando al "baby" talenti show condotto da Antonella Clerici su Rai Uno, "Ti lascio una canzone". La scorsa settimana ha avuto l'occasione di duettare con Raf. Questa sera potrebbe esserci l'opportunità di sentirlo cantare insieme alla band forse più longeva della musica italiana, i Pooh.

Michael, insieme agli altri tre ragazzi che compongono il quartetto F.A.M.E., si sta facendo notare dagli addetti ai lavori del settore, per le sue grandi capacità vocali. E' certamente un bel periodo per lui, anche se faticoso, visto che deve fare avanti e indietro tra Roma e Vasto per prove e trasmissioni. Una fatica certamente piacevole, vista la straordinaria vetrina offerta dal programma televisivo.

Per lui, che sogna di fare il cantante e in questo sta mettendo tutta la sua passione e grinta, un bel trampolino di lancio, da affrontare mantenendo sempre i piedi ben saldi a terra, per non crearsi quelle facili illusioni che il mondo della musica offre ma che poi rischiano di "bruciare" un giovane artista. A questo ci pensa la sua famiglia, che lo segue in questa avventura e in tutte le sue esperienze musicali.

Appuntamento quindi, a questa sera, in prima serata, su Rai Uno, per ascoltare ancora una volta cantare Michael Zappitelli e sostenerlo con il televoto.