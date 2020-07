Non solo calcio, ma anche tanti altri sport caratterizzano Vasto e il suo territorio. Tra questi un posto d'onore spetta alla pallavolo, con diverse società attive ormai da decenni in città. Alla vigilia dell'inizio dei campionati incontriamo Mario Baiocco, allenatore di tutte le formazioni, dall'under 13 alla prima squadra che disputa la serie D, della San Paolo Volley.

"Con le ragazze della serie D inizieremo questa sera, in casa, nella palestra del quartiere San Paolo, contro l'Arabona. L'anno scorso abbiamo conquistato la permanenza in categoria vincendo tutte le gare dei playout. E' chiaro che in questa stagione puntiamo a fare meglio", dice il tecnico vastese. La società del presidente Salvatore Palombino negli ultimi anni ha ottenuto ottimi riscontri con le formazioni giovanili, con 4 finali provinciali consecutive. Sono poche le società in Abruzzo che possono vantare affermazioni come quelle della San Paolo. E, se si pensa che in città c'è anche la San Gabriele che a livello giovanile si fa rispettare, ecco che viene fuori un quadro di Vasto come realtà abruzzese d'eccellenza.

Il lavoro in palestra è molto importante per Baiocco. "Cerchiamo di prepararci al meglio, iniziando a lavorare bene con le ragazze più piccole, in modo da creare le basi per arrivare in prima squadra. Tra le soddisfazioni maggiori di questi ultimi anni c'è sicuramente quella di aver fatto bene nelle giovanili con due annate diverse. E' il segno che la società sta lavorando bene da tempo. Quest'anno mi affiancherà Nicola Baioco come aiuto allenatore, poi valuteremo se partecipare con una squadra alla seconda divisione, che in quel caso sarebbe affidata a lui".

Le ragazze della serie D hanno tanto entusiasmo. "Il nostro obiettivo è quello di migliorarci rispetto alla scorsa annata -spiega il tecnico vastese-, quindi ottenere una salvezza tranquilla. Però non posso negare che con gli arrivi di Roberta Mileno e Claudia Smerilli ci siamo rinforzati. Così Daria Di Blasio potrà tornare nel ruolo di libero, che aveva all'inizio dello scorso campionato. Le altre ragazze poi sono molto affiatate, quindi, se le cose vanno bene, potremmo puntare anche ai playoff". La concorrenza non mancherà, anche perchè quest'anno le vastesi saranno impegnate in un girone che comprende le province di Chieti e Pescara, con formazioni molto ben attrezzate.

"Noi lavoriamo con tranquillità, sia con la prima squadra che con le formazioni giovanili. Abbiamo anche una buona under 18 (le ragazze sono quasi tutte quelle della serie D) e anche le più piccole si danno da fare. L'importante - conclude Baiocco - è affrontare tutto con il giusto spirito, ricordandosi che lo sport deve essere prima di tutto un piacere e un divertimento". Si parte questa sera, alle 18, con la sfida San Paolo Volley - Ciaocarb Arabona, per un grande campionato di serie D.

Le squadre della serie D, girone A: San Paolo Volley, Pallavolo Teatina, Tufs Lanciano, Virtus Loreto Aprutino, Asd Start Volley, Dannunziana Annozero, A.S. Teate Volley,Poò. Robur Pescara, Spadano Volley, Ciaocarb Arabona