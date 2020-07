Archiviata la vittoria interna di domenica scorsa contro il Penne all'Aragona, la Vastese prepara la trasferta a Mozzagrogna contro il Tre Ville, squadra che occupa la settima posizione in classifica con 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. La partita inizierà alle 15.30 e sarà diretta dal signor Giuseppe Zuffada di Sulmona, coadiuvato dagli assistenti Urbano e Pellicciotta di Lanciano.

Per i biancorossi è importante continuare a vincere per proseguire la rincorsa alla vetta della classifica. Per l'occasione dovrebbero essere recuperati anche gli infortunati Vicentini, Irmici e Sputore. La formazione titolare dovrebbe essere la stessa vista in campo in casa contro il Penne, ma non è da escludere che il mister Vecchiotti possa decidere di schierare un attaccante in più rispetto alle due precedenti uscite.

"Durante questa settimana ho visto una squadra in salute - dice l'allenatore - gli infortunati stanno recuperando e dovrebbero esserci, anche se valuteremo domani. Giocheremo su un campo stretto e piccolo, quindi sarà una partita difficile, nulla è scontato, ma cercheremo di fare il nostro gioco, consapevoli delle difficoltà che potremmo incontrare contro una squadra, che come spesso capita ai nostri avversari, farà il possibile per battere la Vastese. Cercheremo di dare il massimo e vincere, sempre con umiltà e la massima concentrazione. La formazione? 9/10 saranno gli stessi della partita precedente, ma potrebbe esserci qualche cambiamento, potrei inserire qualche nome nuovo, deciderò domani dopo alcune valutazioni".