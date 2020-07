Archiviata la vittoria di domenica il San Salvo si prepara in vista della trasferta di domenica a Ortona. Durante la partita contro l'Alba Adriatica sono emerse note positive per quanto riguarda la difesa, oltre alle grandi potenzialità dimostrate in attacco. Meno positive le note invece per quanto riguarda il centrocampo che vede comunque la presenza di validi elementi nel ruolo, ma è solo una questione di equilibrio tre i reparti. Necessaria una maggiore distribuzione dei compiti assegnati dall'allenatore e più partecipazione, d'altronde l'organico del San Salvo e di prim'ordine.

Lo Sporting Ortona ha 10 punti in classifica, ma 9 di questi li ha fatti in trasferta e in casa uno solo, con otto gol subiti e tre fatti. Modulo a parte è chiaro che i giocatori devono essere messi in condizione di dare il meglio, serve impegno sacrificio determinazione nervi saldi e attenzione ai giocatori che sono diffidati.

Gabriele Di Lallo