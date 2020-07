Il Gran Premio di Giappone parte male per Andrea Iannone. Durante le prove ufficiali il pilota vastese è protagonista di una scivolata che lo mette fuori gioco per l'assalto alle prime posizioni in griglia di partenza.

Sulla pista dove l'anno scorso era stato protagonista di una grande vittoria, Iannone ha fatto difficoltà fin dai primi turni di prove libere. La sua Speed Master in pista non risponde come lui vorrebbe. Ormai tutti gli appassionati e non di motociclismo hanno imparato la parola "chattering", guaio da cui Iannone non riesce a liberarsi.

Lo scarso feeling con la moto è venuto fuori anche durante le prove ufficiali. Prima della caduta Iannone aveva fatto segnare un tempo di 1 secondo e 7 decimi da quella che poi è stata la pole position di Pol Espargaro.

Moto che "balla" e poca aderenza sono state all'origine della scivolata, fortunatamente senza conseguenze fisiche per lui, ma con la conseguenza di non poter più migliorarsi. Domani Iannone partirà dalla 18ma posizione. Certamente proverà a fare una gara in rimonta, mettendo in pista tutta la sua classe. E, se sul tracciato nipponico è stato inquadrato dalle telecamere uno striscione a lui dedicato, Iannone potrà sorridere se non altro vedendo quello che il suo Fan Club ha organizzato a Vasto. Da ieri, infatti, sull'impalcatura montata per la ristrutturazione della facciata del Municipio campeggia questa gigantografia del pilota vastese.

La città inizia sempre più a dare segni tangibili della sua passione per il motociclismo e del sostegno al campione di casa. Anche con le difficoltà i tifosi sono sempre in prima linea. Sperando che la Ducati del prossimo anno non abbia il "chattering". Appuntamento per domani mattina con il G.P. del Giappone, quart'ultima prova del motomondiale.