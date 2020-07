Davide D'Alessandro, Capogruppo in consiglio comunale di Fli, ha diffuso una nota sui recenti atti di vandalismo all'asilo Carlo Della Penna. "Gli atti di vandalismo che continuano ad essere compiuti ai danni dell’ex Asilo “Carlo Della Penna” non sono soltanto atti che feriscono un’intera comunità, ma atti che inchiodano un’intera Amministrazione a precise e pesanti responsabilità. Il 28 ottobre, tra due settimane, ricorre un anno dalla Mozione presentata in Consiglio Comunale dal sottoscritto e dal collega Del Prete, che impegnava Sindaco e Giunta ad intervenire prontamente per restituire a un edificio così glorioso il decoro che merita. La Mozione fu approvata all’unanimità. A distanza di un anno tutto tace.

Eppure, non faccio distinzioni tra cosiddetto centrodestra e cosiddetto centrosinistra. Se non in periferia (dove sarebbe comunque grave), ma nel cuore pulsante della città, è lecito assistere a uno spettacolo così vergognoso, la responsabilità è di tutti. Facciamo giustamente le ordinanze per punire chi lascia i rifiuti dove non deve, ma non facciamo nulla per eliminare una “discarica” a cielo aperto, con l’aggravante che sotto quel lembo di cielo un tempo c’era chi formava i giovani, chi magari tentava di insegnare loro il rispetto per i luoghi, per gli ambienti più cari, per l’Ambiente. Siamo nel centro di Vasto, che dovrebbe essere la vera Riserva di una città a vocazione turistica, a ottobre 2012. Le schifezze vanno eliminate immediatamente.

Chi compie atti vandalici è sempre responsabile, chi consente (tutti noi) di compierli lasciando che il degrado aumenti, è doppiamente responsabile. Mi rivolgo al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale perché si agisca presto. Al primo perché guida l’Amministrazione, al secondo perché ricordi e faccia valere quella Mozione responsabilmente votata anche da lui".