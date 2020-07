Belvedere San Michele, residenti:

E' senza dubbio tra i posti più belli è caratteristici di Vasto, ma è anche tra i meno valorizzati. Al Belvedere San Michele, proprio di fronte all'omonima chiesa, i residenti chiedono al Comune di intervenire, non solo per fare pulizia, ma anche per tagliare i rami degli alberi che coprono la visuale. "Manca una panchina - ci dice chi abita da quelle parti - le ringhiere sono le stesse di quando ero piccolo, avranno almeno 40 anni e per quanto riguarda la sporcizia basta affacciarsi qui sotto e troverete di tutto, prima c'era anche una batteria di un'auto, non so dove sia finita". In effetti sotto sono stati gettati molti rifiuti: carta, plastica, lattine e altro ancora, oltre allo schienale di una panchina che non si sa come sia finito lì.

"Qualche anno fa - ci raccontano - sono stati eseguiti dei lavori per migliorare questa zona, poi però non è stato fatto più nulla, oggi nella parte alla sinistra del belvedere c'è solo una panchina, dall'altro lato ne manca una, i rami degli alberi non vengono mai tagliati e curati e non è possibile ammirare il panorama. I rifiuti buttai lì sotto rendono ai turisti l'idea di una discarica e vi lascio immaginare l'odore che siamo costretti a sentire l'estate. Vorremmo che qualcuno interevenisse per rendere più fruibile questo posto che uno dei più belli della nostra città, un vanto e non è assolutamente bello che versi in questo stato, è un vero peccato".