Ultime ore di attesa prima del ritorno in campo della Bcc Vasto Basket. Si riparte da quel campionato di serie C conquistato con merito durante la scorsa stagione. Una cavalcata trionfale, quella dei playoff, che ha portato tanto entusiasmo in casa biancorossa. Primo appuntamento oggi pomeriggio, alle 16, nell'aula consiliare del Comune di Vasto, dove verranno presentate ufficialmente la prima squadra e tutte le attività del settore giovanile.

Poi inizierà il conto alla rovescia per arrivare a domani, domenica 14 ottobre, quando alle 18 ci sarà la prima palla a due della stagione. Sul parquet del PalaBcc arriverà quella che alla vigilia della stagione viene accreditata come la formazione più forte, lo Jonico Taranto. Ma capitan Ierbs e compagni hanno consapevolezza dei propri mezzi e sono pronti per affrontare ogni sfida.

Prosegue in questi giorni la campagna abbonamenti della società vastese che ricorda: "l'ingresso per i ragazzi fino a 18 anni è gratuito. Chiediamo una cosa ai nostri tifosi. Vestitevi di rosso, per ricreare quella bella atmosfera vista nella finale playoff e far sentire ancora più calore alla squadra".

Il roster messo a disposizione di coach Di Salvatore forse manca ancora di un elemento di "peso", per poter affrontare con tranquillità ogni sfida. Per questo il presidente Spadaccini e i suoi collaboratori stanno lavorando sul mercato per chiudere definitivamente la campagna acquisti. In ogni caso, tra i giocatori riconfermati e quelli arrivati in riva all'Adriatico, la formazione biancorossa potrà giocarsela con chiunque. E poi, a fine stagione, si vedrà quale sarà la posizione di classifica.