Allo stadio Aragona domenica pomeriggio alle 15.00 il Vasto Marina ospita il Francavilla ultimo in classifica con 4 punti ottenuti con altrettanti pareggi, nessuna vittoria e 3 sconfitte. Si gioca per l'ottava giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. Dopo la squalifica torna in panchina il mister Mario Lemme. La squadra è apparsa in forma durante le ultime partite e sembra essere in ascesa, l'obiettivo è quello di continuare a fare punti dopo la vittoria interna nel derby contro il San Salvo e il pareggio a Giulianova della scorsa settimana.

Questo il programma della giornata. Alba Adriatica-Montorio 88, Altinrocca-Guardiagrele, Civitella Roveto-Pineto, Miglianico-Casalincontrada, Rosetana-Città di Giulianova, Sporting Ortona-San Salvo, Sulmona-Capistrello, Torrese-Santegidiese, Vasto Marina-Francavilla.

La classifica. Civitella Roveto 16, Sulmona, Altinrocca 14, Miglianico, Capistrello 13, Montorio 88, Pineto 12, Città di Giulianova 11, Sporting Ortona 10, Vasto Marina 9, Santegidiese, Guardiagrele, San Salvo 7, Casalincontrada, Rosetana 6, Torrese 5, Francavilla, Alba Adriatica 4.