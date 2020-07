"A Vasto gli insegnanti di sostegno laureati in scienze motorie non possono insegnare alle superiori". Scoppia a Vasto la rivolta dei professori esclusi dalle graduatorie. E' una lettera a nome di "un gruppo di insegnanti di sostegno di Vasto", quella inviata a ZonaLocale.it da S.C., uno dei professori coinvolti nella vicenda, "una situazione inconcepibile, ma reale: noi non possiamo insegnare sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado vastesi".

"Com'è noto - scrivono i professori nella lettera congiunta - gli insegnanti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado sono raggruppati in quattro aree distinte, in base alla laurea posseduta. Benché il titolo di specializzazione in sostegno sia il medesimo per tutti, una errata interpretazione della legge 104 del 1992 ha dato vita a questa suddivisione ingiusta. In particolare nelle scuole superiori di Vasto si registrano 23 posti di sostegno a tempo indeterminato e altri a tempo determinato ma, ironia della sorte, questi possono essere destinati agli insegnanti appartenenti alle tre aree disciplinari, escludendo l'area AD04 alla quale appartengono i laureati in Scienze motorie e diplomati Isef. Una condizione paradossale che calpesta, a nostro avviso, il diritto alla pari opportuinità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione sancito dalla legge 4 novembre 2010 numero 183, dal decreto legge 27 dicembre 2009 numero 150, dal decreto legge numero 165 del 2001 e dal decreto legge numero 81 del 2008, nonché dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri datata 4 marzo 2011.

Molte insegnanti di sostegno appartenenti all'area AD04 hanno dovuto optare per l'insegnamento nelle scuole medie, nelle quali non esiste alcuna divisione discriminante tra gli insegnanti di sostegno; altri, meno fortunati, sono costretti a raggiungere sedi molti distanti da Vasto.

Per il sussistere di tali iniquità, recentemente e solo per il momento, ci siamo rivolti al Ministero dell'Istruzione e al Comitato unico di Garanzia chiedendo di porre fine a questa ingiusta circostanza".