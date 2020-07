"La passione non muore mai". E' lo slogan coniato lo scorso anno dalla Bcc Vasto Basket, e che è tornato a farsi sentire oggi, pronunciato dal presidente Giancarlo Spadaccini. Ormai è diventata una tradizione la presentazione in Municipio alla vigilia dell'esordio in campionato. Domani si inizia con la prima sfida tra i biancorossi lo Jonico Taranto. "Ma oggi non voglio parlare di stagione-ha detto Spadaccini- bensì di progetto. Perchè la Vasto Basket ormai da qualche anno sta lavorando con i giovani. Ad oggi sono 210 i nostri tesserati, che vuol dire 210 famiglie coinvolte in questo movimento".

Numeri importanti, accompagnati da uno staff dirigenziale pronto "a farsi in 4 per l'associazione", e tanti istruttori e allenatori preparati. "C'è anche qualche new entry in uno staff composto da Francesca Tomassoni, Fausto De Felice, Katalin Varnai, Orsolina Colonna, Marco Florio, Francesco Nervegna e Luca Di Tizio. Nel minibasket sottolineo con piacere che 3 istruttrici su 4 sono donne".

C'è poi la prima squadra, guidata dal riconfermatissimo Sandro Di Salvatore. "Le vittorie ci sproneranno a fare sempre meglio", dice il presidente rivolgendosi ai suoi atleti. Interviene poi Nicola Valentini, presidente della Bcc della Valle del Trigno, dall'anno scorso main sponsor della squadra. "Il basket e questa società sono patrimonio di tutta la città, E' un'iniziativa da sostenere. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, almeno per i prossimi 5 anni".

Scambio di doni poi tra squadra e amministrazione comunale, rappresentata dal vicepresidente del consiglio Marcello, dal vicesindaco Spadaccini, nella doppia veste di appassionato di lunga data e dall'assessore allo sport Sputore che, con un simpatico siparietto, fa scattare gli scongiuri da parte di allenatori e giocatori. "La scorsa stagione la promozione è stata forse imprevista, anche perchè so bene quali sono i costi che comporta un salto di categoria. Ma poi, quando c'è la passione, le cose si sistemano. Quindi vi auguro di salire in serie B".

Dopo i ringraziamenti a dirigenti, sponsor, "senza i quali non potremmo portare avanti le nostre attività" e a tutte le famiglie che credono in questa associazione sportiva, foto di rito della squadra e di tutti i bimbi che hanno affollato la sala consiliare. Domani, alle 18 si scende in campo per la prima partita. Spettacolo sul parquet, con le due squadre che si affronteranno, e poi nell'intervallo, con tutti i bimbi pronti ad invadere per 15 minuti il campo di gioco.