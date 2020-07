Nuovo CD per Lara Molino, dal titolo: “La pazzia del perdono”. Un nuovo disco, per comunicare i propri pensieri, sentimenti, la propria arte e fede, ma anche per sostenere un progetto di solidarietà che aiuterà il Benin (Africa). Padre Simone Calvarese, del Convento dei Frati Cappuccini di Vasto Marina, Stella Maris, ha coinvolto Lara in questa utile ed entusiasmante avventura. Lui è stato in Benin, ha conosciuto bene le problematiche di quei luoghi, di quella gente e dopo l’esperienza vissuta, ha deciso di continuare a dare il suo apporto a questa causa.



Il ricavato della vendita del CD, infatti andrà alle popolazioni del Benin, i fondi che si raccoglieranno, sosterranno economicamente alcuni orfanotrofi gestiti dai Frati Minori Cappuccini in Africa. “La pazzia del perdono” è stata composta dalla Molino e fra Simone Calvarese. Il testo, profondo e significativo, è stato scritto da fra Simone, la musica e l’arrangiamento del brano dalla cantautrice. Il disco contiene due tracce, una cantata, l’altra base musicale e all’interno del booklet, il testo con gli accordi per facilitare chi volesse suonare la canzone. Un bel lavoro, realizzato tutto da abruzzesi, infatti i musicisti e gli autori del CD, sono di Giulianova, Lanciano, Vasto, San Salvo: Lara Molino, voce e chitarre, Laura Vinciguerra, violino e Ivan Zulli, pianoforte. Registrazione e mixaggio realizzati presso il P.I.M.S. Studio di Vasto, da Francesco Apolloni. Il costo del CD è di 5 euro.