Domenica 14 ottobre è in porgramma la nona edizione del Trofeo Podistico, gara competitiva di 10Km del circuito Corrilabruzzo organizzata dall'associazione sportiva Podistica Vasto. La corsa si snoderà nel centro storico con partenza ed arrivo nella centralissima piazza Rossetti.



"La nona edizione del Trofeo Podistico della Città del Vasto - dichiarano il presidente dell'associazione Luigi D'Angelo e il segretario Roberto Fabrizio - è pronta; rimane da definire le ultime cose logistiche per accogliere nel migliore dei modi gli atleti provenienti da tutto l'Abruzzo e Regioni vicine come Molise, Marche, Puglia e Lazio. Anche quest'anno aspettiamo la presenza di numerosi atleti: ad oggi, infatti, abbiamo già 500 iscritti di partecipazione alla manifestazione. Registriamo con piacere che l'evento agonistico cresce ogni anno sempre di più poichè gli atleti rimangono soddisfatti sia dell'organizzazione che trovano sia delle bellezze, l'accoglienza e la buona cucina che la Città di Vasto offre. Quest'anno, inoltre, la podistica Vasto festeggia il suo trentesimo compleanno e pertanto la gara 2012 diventa un momento di festa per tutti i soci del sodalizio vastese. La nostra storia e presenza - concludono D'Angelo e Fabrizio - deve inorgoglire sia gli atleti sia la Città poichè lo sport e la passione hanno toccano i cuori di molti atleti vastesi".