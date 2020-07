Il Comune prende tempo, ma i proprietari dei bar spingono per il sì. Lo dimostrano le dichiarazioni di Simone Lembo, direttore di Confesercenti Vasto: "L'inverno non è molto lontano. L'amministrazione comunale dia una risposta in tempi brevi". Gli esercenti vogliono i dehors: pedane recintate, coperte e riscaldate per consentire ai clienti di sedersi tutto l'anno attorno ai tavolini all'aperto. In città già ce ne sono. Ma la richiesta di installarne altri non incontra i favori del Comune.

Mario Olivieri, assessore al Commercio, non nasconde la sua contrarietà: "Non è stata presa ancora nessuna decisione. Ma la mia opinione è che queste strutture mettano a rischio la quiete notturna". Il problema riguarda soprattutto il centro storico, dove le due fazioni non hanno mai trovato un accordo. Chi cerca la movida vuole musica fino a tardi e nuove possibilità di stare in compagnia. A chi vuole dormire interessa solo che a tarda sera si faccia silenzio.

La questione è stata affrontata per la seconda volta dal Tavolo sul commercio, che si è riunito ieri pomeriggio in municipio. La soluzione è ancora un miraggio. "Il sindaco Lapenna ci ha ripetuto che porterà la vicenda dehors all'attenzione della maggioranza di centrosinistra e del Consiglio comunale. Alla luce della dichiarazioni di Bischia", consigliere comunale di Progetto per Vasto, "riteniamo che se ne debba discutere tra tutte le forze politiche, coinvolgendo quindi anche i rappresentanti dell'opposizione. L'inverno non è molto lontano. L'amministrazione comunale dia una risposta in tempi brevi".