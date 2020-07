La Sasi interverrà per il rifacimento della rete idrica in un due importanti zone della Città. Ad annunciarlo, stamane, è l’assessore ai Servizi Vincenzo Sputore. “E’ una notizia ufficiale, i lavori inizieranno in tempi ragionevolmente brevi per terminare entro fine anno – ha detto stamane l’Assessore Sputore – e riguarderanno sostanzialmente due tratti: quello di Corso Garibaldi, da Piazza Rossetti a Piazza Verdi e quello più a nord della città, dalla rotatoria provvisoria di Via Ciccarone, incrocio con Viale Pertini fino a località Canale.

Si tratta di due interventi risolutivi – ha aggiunto Sputore – decisi al termine di una serie di riunioni tenutesi a Palazzo di Città con gli amministratori, i dirigenti ed i tecnici della Sasi, due interventi che risolveranno tutta una serie di problematiche”. Come si ricorderà, non più tardi di venti giorni fa una ennesima falla si era aperta proprio in Corso Garibaldi, nelle vicinanze del Municipio, con una notevole dispersione di acqua. Segno, questo della vetustà delle reti cittadine.

Si è deciso quindi di intervenire anche perché da una attenta ricognizione della rete idrica qualsiasi altro intevento di riparazione sulla conduttura sarebbe risultato inutile. “Sarà premura del nostro ufficio servizi – ha concluso l’Assessore Vincenzo Sputore – comunicare alla cittadinanza, di concerto con la Sasi, l’inizio dei lavori con una cartellonistica adeguata dal momento che le strade interessate ai due interventi sono molto trafficate”.