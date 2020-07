E' al collo di Nicola Vizzarri, chef del Plaza Restaurant di Vasto, la medaglia d'argento delle Olimpiadi di cucina, che si sono svolte dal 5 al 10 ottobre ad Erfurt, in Germania.

Sono state 24 le rappresentative che hanno partecipato alla terza edizione della manifestazione iridata. Vizzarri è il team manager della Nazionale Under 23.

"La nazionale italiana, composta da cinque giovanissimi cuochi provenienti da tutta Italia e capitanata dallo chef executive del Plaza Restaurant di Vasto, Nicola Vizzarri, si è distinta brillantemente, conquistando addirittura lo scettro d’argento", scrive in una nota Ilaiza Tagliente, del Plaza di Montevecchio.

"Per Nicola Vizzarri, componente della nazionale italiana chef senior, pluripremiato, campione intercontinentale, cinque volte vice campione del mondo, è questo il primo riconoscimento mondiale in veste di team manager della nazionale italiana chef under 23".