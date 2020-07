Nasce il Teatro Studio di Vasto, una scuola di teatro per bambini, ragazzi e adulti che aprirà i battenti nella città costiera. E’ un progetto ideato da Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini (attori e registi professionisti) per creare a Vasto un luogo nuovo, uno spazio di formazione, progettazione, produzione e sperimentazione nel campo del teatro. Il Teatro Studio di Vasto inizia la propria attività dal mese di Novembre 2012 con l’apertura di una Scuola di Teatro con sezioni per bambini e ragazzi, giovani e adulti (frequenza due giorni a settimana, martedì e giovedì: 16.30-18.00 Corso Bambini / 18.00-20.00 Corso Ragazzi / 20.00 -22.00 Corso Adulti).



Tutti i corsi sono mirati a dare una formazione a coloro che intendono fare teatro, con un particolare orientamento verso il teatro d’attore, un teatro che vede il corpo-voce allenato e impegnato nella gestione di azione, intenzione ed emozione. Per i bambini e ragazzi la Scuola prevede un percorso che dai giochi classici di conoscenza dei propri mezzi espressivi (corpo – voce) porterà i giovani allievi a lavorare sulla drammatizzazione di una storia. Si cercherà, attraverso tutta una serie di esercizi e giochi, di far scoprire il piacere del teatro, il suo carattere fondamentalmente ludico e la sua capacità di unire in un tempo e in uno spazio le persone. Non ci si concentrerà sulla formazione di attori, bensì sulla possibilità di far fare una grande esperienza umana che ha a che fare con il teatro.



L’insegnamento proposto per gli adulti nella Scuola del Teatro Studio di Vasto si basa su quattro sezioni: recitazione, voce, corpo, cultura teatrale, discipline coordinate e dirette da insegnanti qualificati provenienti dal Teatro del Sangro, dall’Accademia d’Arte Drammatica dell’Aquila e da compagnie teatrali nazionali.



La sezione ‘Recitazione’ comprende i corsi di “teatralità “ e “interpretazione“. La prima intesa come complesso di segni che prende corpo sulla scena a partire da un testo. La seconda intesa come applicazione pratica dei segni di teatralità. La sezione ‘Voce’ comprende corsi di educazione della voce: il docente incentrerà il lavoro sulla fisiologia dell’apparato fonatorio, fonetica, fonologia, training respiratorio e vocale. La sezione ‘Corpo’ prevede un training corporeo e vocale di base, nonché lo studio della Commedia dell’Arte e della Maschera. Infine la sezione ‘Cultura teatrale’ è costituita da corsi di storia del teatro, cultura musicale e corsi di storia dello spettacolo teatrale.



L’imperativo è quello di evitare la specializzazione. La scuola vuole essere un continuo e completo travaso da una materia all’altra.



Stefano Angelucci Marino da qualche anno dirige il Teatro Studio di Lanciano, una realtà affermata e un prestigioso punto di riferimento dell’arte e della cultura di tutta l’area frentana. Un team di professionisti del settore organizza numerosi corsi (teatro, cinema, danza), oltre a una stagione teatrale di alto livello. Lo staff del Teatro Studio ha quindi deciso di gettarsi in una nuova avventura, e provare a coinvolgere i futuri talenti di Vasto e dei Comuni limitrofi aprendo il Teatro Studio di Vasto.

Fino ad oggi il Teatro Studio di Vasto non ha una sede propria. Provvisoriamente le lezioni della Scuola di Teatro si terranno presso i locali della redazione di “Quiquotidiano” (Corso Italia n.1) a Vasto. Le lezioni inizieranno martedì 6 novembre 2012.



I progetti del Teatro Studio di Vasto prevedono l’apertura (2013) di un nuovo spazio teatrale a Vasto, un luogo di incontro e di confronto, un laboratorio di idee e progetti, una bottega teatrale e culturale, pensato e curato in proprio, ma a disposizione della città e del suo comprensorio. Informazioni sui corsi,costi,orari etc. 340-9775471 e/o www.teatrostudiovasto.com.