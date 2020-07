Domani, 13 ottobre, alle ore 17.00, si terrà presso la sala conferenze della Società Operaia di Mutuo Soccorso (nei pressi della chiesa di San Giuseppe) il secondo appuntamento con la Nuova Koinè, seminario di studi politico filosofici a cura del prof. Rocco Bonavolontà.

La prima sessione si è conclusa con i pericoli di deriva che la democrazia corre nel concepirla come solo momento di partecipazione al voto. Rischio degenerativo che tanto più aumenta, quanto maggiore è la delega che gli elettori danno ai loro eletti.

La seconda sessione aprirà da una citazione di Hans Jonas, peraltro molto attuale, dal Principio Responsabilità: “Agisci in modo tale che gli effetti del tuo comportamento non distruggano la futura possibilità della vita sulla terra”.

Si svilupperà dall’affermazione del Homo Faber nel Medioevo per arrivare ai temi attuali del confronto tra Tecnologia ed Etica, passando per la sobrietà Calvinista come argine morale alla ricerca del profitto.

Con lo stile che lo contraddistingue, il professor Bonavolontà lascerà spazio per domande o interventi; come già in precedenza ribadito, il seminario non vuole essere una mera lezione cattedratica, ma altresì, un luogo di discussione, seguendo un filo conduttore che l’abile professore riesce a tenere ben visibile, dimostrando come filosofi del passato possano ancor oggi darci risposte di estrema attualità.

Si ricorda che il seminario è aperto al pubblico ed è gratuito; è preferibile mandare mail di conferma a info@movimento5stellevasto.it.

(comunicato stampa Movimento 5 Stelle Vasto)