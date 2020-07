Adecco Training continua ad investire in formazione in Abruzzo e promuove con Comma Srl un percorso completamente gratuito per diventare Esperti in Risorse Umane, con particolare focus sulle competenze legate alla gestione di paghe e contributi, che continuano ad essere molto richieste sul territorio.



L’iniziativa si svolgerà a San Salvo e nasce per rispondere alle esigenze delle aziende e offrire nuove opportunità di lavoro a candidati interessati a trovare un’occupazione in ambito amministrativo ed HR.



Il corso - dal titolo “Esperto in risorse umane” - è costituito da 120 ore di formazione in aula ed è rivolto a tutte le persone inoccupate, disoccupate ed in mobilità che vogliono lavorare nel settore. Oltre al modulo dedicato all’ambito paghe e contributi - che rappresenta la parte più consistente del percorso formativo - ci saranno moduli di organizzazione aziendale e gestione risorse umane, di informatica, di comunicazione efficace, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di diritti e doveri dei lavoratori.



Il corso, finanziato dal fondo Forma.Temp, prevede l'iscrizione di 10 partecipanti, inizierà il 16 ottobre. E' possibile iscriversi contattando Comma Srl al numero 0873/762001.