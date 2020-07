La parte finale del cartello abbiamo preferito nasconderla, anche se si può immaginare bene il tono dell'improperio. Da qualche tempo in località due Valloni, nei pressi dell'incrocio tra via San Lorenzo e via Sant'Antonio, è spuntato fuori questo messaggio, probabilmente scritto da qualcuno che abita da quelli parti, evidentemente esasperato dal continuo abbandono di rifiuti.

Pochi metri più il là c'è di tutto. Qualche mese fa erano intervenuti anche gli uomini della Polizia Municipale per sequestrare l'aerea, visto che erano presenti anche barattoli di rifiuti che sembravano essere tossici. Ma il provvedimento non è servito ad evitare il protrarsi dello scempio.

Ecco quindi, che a un certo punto la pazienza deve essere finita ed è stato scritto il cartello. I toni sono un po' fuori dalle righe. Chissà se qualcuno, andando a scaricare lì i propri rifiuti si sentirà colpito da queste parole. Certo, forse si potevano usare anche toni meno accesi, ma quando si perde la pazienza poi si finisce per esagerare.