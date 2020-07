Manca una settimana esatta all'esordio ufficiale della Pro Vasto femminile. Giovedì 18 ottobre, alle 19, presso il Campo Ezio Pepe dell'Oratorio Salesiano, le ragazze allenate da mister Nello Mazzatenta scenderanno in campo contro le Panthers Girl, formazione di Palmoli. La formazione vastese mantiene alto l'entusiasmo in vista di questo impegno. L'organico è ben affiatato, dopo in tanti anni di allenamenti e partite insieme.

Anche le calciatrici vastesi hanno vissuto il cambio di denominazione, così come accaduto ai loro "colleghi" maschi della San Paolo Calcio. Il nome scelto, però, non è stato quello di Vastese ma di Pro Vasto. Poco cambia, perchè rappresenteranno la città nel campionato di serie C, cercando di ottenere il massimo. Chissà se magari Lorena Tumini e compagne riusciranno nella storica impresa della promozione in serie B. Traguardo centrato qualche anno fa ma a cui poi la società vastese dovette rinunciare per problemi economici.

Le ragazze ce la metteranno tutta, confidando magari nella fase di rilancio vissuta dal calcio vastese. Nella rosa della squadra del presidente Pierino Tumini ci sono anche elementi di spicco, come Melissa Nozzi, nel giro della nazionale italiana under 17, il bomber Martina Di Viesti, la brava Anna Mazzatenta, Alessia Minicucci, Delia Di Francesco e tante altre ottime calciatrici.

Appuntamento, quindi tra una settimana, per l'avvio ufficiale della stagione 2012/2013. "Venite a sostenerci in tanti!" è l'appello lanciato dalle ragazze agli appassionati di calcio.