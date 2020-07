Giro di vite sull'abusivismo commerciale. Lo ha deciso a Vasto il Tavolo sul commercio, che si è riunito oggi pomeriggio in municipio. Faccia a faccia si sono ritrovati il sindaco, Luciano Lapenna, l'assessore al Commercio, Mario Olivieri, il comandante della polizia municipale, Orlandino Carusi, i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti (Franco Menna, Simone Lembo e Domenico Gualà) e del consorzio Vasto in centro (Donatella Garbati).

I vigili urbani intensificheranno i controlli sull'occupazione di suolo pubblico. "Chi non paga la Tosap", tassa sull'occupazione del suolo pubblico, "verrà pesantemente sanzionato", annuncia Olivieri. Non solo una multa, ma anche "la sospensione della licenza commerciale nel caso in cui l'illecito venga commesso per la seconda volta". La regola vale innanzitutto per gli ambulanti che espongono le loro merci nel mercato del sabato di viale D'Annunzio, ma anche per tutti quei negozi e locali che in particolari occasioni decidano di chiedere un ampliamento della superficie occupata dalla loro attività. L'amministrazione comunale, d'accordo con le associazioni di categoria, ha scelto di usare il pugno duro.

Intanto, è stato prolungato fino al 31 dicembre il contratto dei 10 vigili stagionali. L'organico del Comando di Piazza Rossetti passa, dunque, da 27 a 37 unità.

Dehors - Fumata grigia, invece, sui dehors, le pedane recintate, coperte riscaldate che vengono montate dinanzi ai bar per consentire anche d'inverno di collocare i tavolini all'aperto. Il sindaco ne vuole prima parlare con le forze politiche della maggioranza e poi portare la questione in Consiglio comunale. Confesercenti chiede di stringere i tempi: "L'inverno sta per arrivare", fa notare Simone Lembo. "Chiediamo anche che la discussione venga allargata a tutte le forze politiche".