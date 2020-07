Il Partito democratico non farà passi indietro su un eventuale rimpasto di Giunta. In attesa che il sindaco di Vasto prenda una decisione sulla richiesta di un assessorato presentata dal Partito socialista, il leader regionale del Pd, Silvio Paolucci, chiude le porte ad un passo indietro del suo partito, che nell'amministrazione comunale di centrosinistra ha tre assessori: Vincenzo Sputore, Lina Marchesani e Nicola Tiberio.

"Il rimpasto? Non è un problema del Pd", afferma il segretario regionale dei democratici. "Sarà una vicenda che riguarderà il Partito democratico nel momento in cui il sindaco prenderà delle decisioni e ci interpellerà. Noi vogliamo difendere i nostri assessori. Nella Giunta municipale di Vasto ci sono 3 assessori per altrettanti monogruppi", ossia Giustizia sociale, Italia dei valori e Rifondazione comunista, che hanno un solo consigliere comunale. "Allora chiediamo: il sindaco che posizione prende rispetto ai 3 monogruppi? Se il sindaco vorrà, ne parleremo con lui".