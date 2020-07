Un ricordo di Giulio Spadaccini, 53enne vastese prematuramente scomaprso, scritto da chi lo conosceva bene, i suoi colleghi della G3 di Vasto. Riceviamo e pubblichiamo:

"Un saluto a Giulio

ci sono momenti nella vita di ciascuno di noi, in cui le parole non riescono ad esprimere pienamente i pensieri ed i sentimenti che si provano.

Giulio non c’è più !

Se n’è andato in silenzio, semplice e schivo com’era, per non disturbare, per non confondere il dolore e la rabbia, il senso di ingiustizia e la preghiera.

Anche quando il suo corpo ha cominciato a tradirlo con lucidità e dignità.

Giulio,

ci siamo conosciuti tanto tempo fa, quando eri ancora giovincello, sei entrato nella azienda e abbiamo lavorato insieme, condividendo obiettivi comuni.

Per 32 lunghi anni il lavoro è stato il motivo, il luogo, il tempo delle nostre storie: il pane che ha nutrito di stima e di fiducia la nostra amicizia.

Oggi sono qui a parlarti e a darti il saluto anche dei tuoi colleghi Luciano, Michele, Maurizio, Davide,Vito e Adele che vorrebbero tutti dirti :

“Per noi sei una persona cara” …Tocca a me farlo !

Io… ti dico anche grazie.

Grazie perché hai dedicato gli anni più belli e tutte le tue risorse, nello sforzo costante di far crescere la nostra azienda.

Ciò che ci separa oggi è una contingenza, ma il luogo dell’amicizia rimane inalterato ed è più vero che in altre circostanze.

Il nostro dialogo è solo rimandato ed un giorno, non so quando, riprenderà con una intensità ed una profondità che appartiene solo al cielo.

Ciao Giulio, conta ancora su di me, perché io conto su di te: lassù abbiamo un amico in comune che ci lega per sempre.

Ciao Giulio".