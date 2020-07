Andrea Bischia (PpV) sui dehors:

Andrea Bischia, consigliere comunale di progetto per Vasto, chiede all'Amministrazione comunale di intervenire sulla questione dehors. "Un mesetto fa, la Confesercenti locale, per bocca del suo Direttore Lembo, consigliere comunale del PD, chiese all’Amministrazione comunale vastese di permettere ai pubblici esercizi di predisporre i dehors: pedane rimovibili da recintare e climatizzare per “poter far musica dal vivo all'aperto anche d'inverno”. L’iniziativa si sarebbe resa necessaria poiché “la musica aggrega, fa socializzare e aiuta il commercio”. La richiesta, all’epoca, veniva avanzata anche “in vista di due appuntamenti di grande richiamo, la festa nazionale dell'Italia dei valori e la ricorrenza patronale".

Iniziativa lodevole, più volte “Progetto per Vasto” si è pronunciata a tal riguardo ed anche il Sindaco, per dichiarazioni rese alla stampa, si era mostrato sensibile alla richiesta del suo compagno di partito. C’è da registrare, però, che San Michele è passato e che l’IDV la sua festa l’ha celebrata ma dei dehors neanche l’ombra.



D’altro canto, insistono, da molto tempo, più richieste in tal senso da parte degli esercenti e l’iniziativa Confesercenti è sembrata rincuorarli… ma nulla è accaduto. Nessuna nuova autorizzazione, nessun regolamento comunale è stato predisposto, tutto fermo. Eppure, ci sono esercizi pubblici che già hanno le strutture esterne di cui fanno uso e tale situazione, considerato l’avvicinarsi della stagione invernale, non rende la concorrenza corretta. Intende l’Amministrazione comunale porre mano alla questione? O si è trattato dell’ennesima presa per i fondelli?".