L'Associazione Amici di Zampa chiede supporto ai cittadini per la gestione delle emergenze sul territorio. "Abbiamo bisogno di stalli momentanei per casi urgenti di cani in pericolo sul territorio di Vasto e non solo", scrivono in un appello lanciato su Facebook. "Si tratta spesso di cuccioli abbandonati di cani e gatti. Chi può aiutarci in questo senso? Chi ha la possibilità di box, garage, terrazze, case vecchie, per ospitare momentaneamente casi urgenti?

Siamo sicuri che con l'aiuto e la buona volontà di chi come noi vede nei nostri amici animali esseri senzienti in grado di dare dare amore e provare dolore ci aiuti. Non possiamo farcela con le nostre poche forze. Mandateci in privato (clicca qui) nome, copgnome, recapito telefonico e quale disponibilità riuscite a dare. Siamo troppo pochi per gestire le emergenze di un territorio grande come il nostro. Noi ci siamo con tutta la buona volontà e disponibilità, ma abbiamo bisogno di supporto concreto. Grazie di cuore".