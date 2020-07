A Cupello arrivano le telecamere della Rai, precisamente quelle della Domenica Sportiva, per riprendere la partita di Coppa Abruzzo tra United Cupello e Real Tigre. Oltre alle riprese sono state realizzate anche delle interviste sia negli spogliatoi che in campo e in tribuna. Il tutto andrà in onda nella prossima puntata della trasmissione che dedica uno spazio settimanale alle realtà calcistiche dilettantistiche e che in questo caso ha voluto giocare sui nomi delle due società che alla fine hanno pareggiato 0-0.

"Prendendo spunto dall'assonanza dei nomi United, con il Manchester e Real con il Madrid- spiega il presidente e giocatore Oreste Di Francesco - hanno deciso di venire qui. Mi hanno detto che la loro presenza è stata facilitata anche dal fatto che si trattava di una gara infrasettimanale, comunque si è trattato di un sipario simpatico che verrà trasmesso agli inizi della trasmissione di domenica prossima. In particolare hanno fatto una serie di riprese per rendere l'idea di come prepariamo le partite in queste categorie e lo spirito con cui le viviamo. Hanno intervistato me come presidente, l'allenatore, ci hanno anche chiesto se noi come le grandi squadre di coppa facciamo il turnover.

Ci hanno dedicato l'attenzione giusta per il tipo di impegno che comporta un campionato di seconda categoria - conclude Di Francesco - come per dire che anche nel nostro piccolo ci sono squadre seppur non blasonate come le storiche Real Madrid Manchester United, ma comunque omonime che si contendo una coppa che non è la Coppa dei Campioni, ma è sempre una coppa".