Manifesti listati a lutto vicino alle affissioni mortuarie di piazza Verdi, che i vastesi chiamano comunemente Shangai. Una scritta nera: Trsp radio tace per sempre. Poi 25 righe di testo e, sullo sfondo, l'immagine del campanile della chiesa di Sant'Antonio, sede della parrocchia di San Pietro.

A dare l'annuncio della scomparsa dell'ultima radio di Vasto è lo stesso editore-parroco, don Stellerino D'Anniballe. Negli anni Novanta, a Vasto c'erano tre emittenti radiofoniche: Radio studio 99, Trsp e Radio Agorà. Rsp, Radio San Pietro, come si chiamava agli inizi (prima che nel 1985 don Stellerino aprisse anche la televisione, aggiungendo una T all'acronimo Rsp), era stata fondata nel 1978.

Ora sulla storica frequenza numero 92 si sente Rtl 102.5.

Il manifesto a lutto - "Amici vastesi, dopo 34 anni Trsp radio tace. Vasto perde la sua ultima e storica radio presente in città". Trsp "dal 1978 ha fatto tanta compagnia, ha fatto tanto bene, ha dato tante informazioni". Poi il proprietario dell'emittente spiega il motivo della scelta di vendere le frequenze: "Per tentare di fare ancora vivere Trsp Tv sono stato costretto a realizzare un po' di denaro vendendo. Quanta amarezza! Piango ancora. Ancora, credetemi. La situazione di Trsp è ancora molto, molto grave.

Sosteniamo anche Trsp televisione. Se non saremo uniti, potrebbe essere in pericolo anche Trsp televisione".

Quindi un appello alla politica: "Colgo questa occasione per sollecitare autorità, associazioni, parrocchie, imprenditori, singoli cittadini - ricchi e modesti - ad un gesto di solidarietà. Non mi sono arricchito in questi 60 anni che sto in mezzo a voi, voglio vivere e morire povero. Con tutta la tenerezza del cuore vi dichiaro un amore indistruttibile e vi tendo la mano come mendicante per il Vangelo. Don Stellerino".

Attualmente in città sono due le radio ad essere attive solo su internet: Vasto News Radio (clicca qui) e Radio Play Z (clicca qui).