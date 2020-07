Domenica 14 ottobre Vasto ospiterà il nono trofeo podistico “Città del Vasto” organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica Podistica Vasto, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e che si svolgerà nel centro storico allo scoperta delle bellezza dell’antica Histonium. “E’ un’edizione speciale – dice il presidente della Podistica Vasto, Luigi D’Angelo - nel trentesimo anniversario della costituzione della nostra associazione.

Un appuntamento molto sentito da tutti gli sportivi abruzzesi e delle regioni vicine che ha visto negli anni passati la partecipazione di Alberico Di Cecco, David Kirwa Chepkwony, Orietta Gora e Amal Assacki. Voglio ricordare l’importanza di ospitare questo appuntamento sportivo che lo scorso anno ho riconoscimento a Campionato italiano master Fidal 10 km”.

Il trofeo podistico è una gara competitiva valida per il “Corri Adriatico” e il “CorrilaAbruzzo Saucon” che varrà 6 punti. Il percorso competitivo riservato agli uomini e alle donne sarà di 10 km, ci sarà la gara non competitiva e le gare giovanili fino a 15 anni. Il ritrovo è per domenica alle ore 8.30 in piazza Rossetti. La gara è aperta ai tesserati Fidal o enti di promozione sportiva in regola con il tesseramento 2012 e ai non tesserati che garantiscono il possesso di idonea certificazione sanitaria obbligatoria per la partecipazione all’attività agonistica. Nel corso della gara è garantita l’assistenza medica. Ai primi 500 iscritti alla gara competitiva verrà consegnato un pacco regalo subito dopo l’arrivo.

Premi in denaro ai primi tre assoluti maschili e femminili, ai primi 5 per ogni categoria premi in natura. Riconoscimenti speciali alle prime 5 società regionali ed extraregionali con il maggior numero di atleti arrivati.