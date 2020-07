Si terrà dal 2 al 4 novembre la seconda edizione della "Festa della creatività", ideata e curata dal laboratorio Creta Rossa, di Giuseppe Buono, con il patrocinio del Comune di Vasto e la collaborazione del "Lions Club Vasto Host", del "Consorzio Vasto in Centro" e del "Lions Club New Century".

Già lo scorso mese di giugno, in occasione della prima edizione della Festa della creatività, sono stati tanti i bambini e i ragazzi che hanno trascorso una mattinata diversa dal solito partecipando ai laboratori allestiti dalle scuole e dalle associazioni che hanno preso parte al progetto.

Questa seconda edizione si presenta ancora più interessante, con tante attività dedicate non solo ai bambini ma anche alle famiglie. Vi sarà la prestigiosa presenza del "Museo Internazionale delle Ceramiche" di Faenza, i cui rappresentanti saranno i relatori nel convegno dedicato alla creatività e alla didattica di Bruno Munari. Tra gli stand che verranno allestiti ci srà poi il "Laboratorio Giocare con l'arte" ideato dallo stesso Munari.

Al convegno, che si terrà presso la sala conferenze degli ex palazzi scolastici, interverrà anche lo studio di design "Officina delle Invenzioni" di Pescara che illustrerà degli esempi di creatività incondizionata e di come il concetto munariano possa trovare espressione in diversi ambiti creativi.

"La manifestazione -spiega Giuseppe Buono- nasce dal desiderio di riqualificare le piazze della nostra città come luoghi sociali in cui vivere, ridere, giocare, sentirsi parte e partecipi di una storia di cui i luoghi sono testimoni e narratori nel tempo; far riscoprire l'importanza delle attività manipolative nello sviluppo delle capacità creative che sono alla base del progresso e, non da meno, offrire il piacere di condividere momenti creativi con la famiglia e gli amici".

Si partirà, quindi, il 2 novembre, con il Convegno, poi sabato 3, da piazza Diomede, lungo corso de Parma, fino ad arrivare in piazza Pudente, all'aperto e nelle sale comunali, vi saranno tanti laboratori con le più disparate attività creative.

Vi sarà un concorso che premierà l'attività più originale proposta durante la Festa della Creatività. Nelle vetrine dei negozi del centro storico saranno esposti i prototipi dei laboratori realizzati da Asilo nido comunale "La tana dei cuccioli", Associazione "Fattoria degli Elfi" Onlus, Scuola dell'infanzia Paritaria "Il girotondo", Scuola dell'infanzia Paritaria "Il mondo del bambino", Scuola dell'infanzia Paritaria "La città del sole Vasto".

La conclusione della Festa sarà con la grande caccia al tesoro nel centro storico e con la premiazione dell'attività più originale. (le votazioni online, anche su ZonaLocale.it si chiuderanno alle 18.30 del 4 novembre e la premiazione si svolgerà alle 19.30 presso la sala Mattioli in C.so De Parma a Vasto).



Il programma completo è disponibile dal 12 ottobre presso il Laboratorio Creta Rossa, in piazza del Tomolo, o è scaricabile dal web (clicca qui).