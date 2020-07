Il cantiere di piazza Rossetti aprirà lunedì. "Per l'intero nuovo arredo urbano della piazza la spesa complessiva si aggira attorno ai 20mila euro, comprensivi degli interventi per la valorizzazione dei resti antichi", spiega Gaetano Raspa, architetto del Comune. Il via libera è arrivato, di fatto, stamani al termine del sopralluogo eseguito da Andrea Staffa, archeologo della Soprintendenza: "Avevamo approvato il 4 agosto scorso il progetto presentato dall'amministrazione comunale. Poi il 4 settembre si erano rese necessarie alcune modifiche richieste dal Genio civile.

In una decina di giorni si può già realizzara la camera in cemento controterra per isolare il muro romano, risalente a un periodo compreso tra la fine del primo e l'inizio del secondo secolo dopo Cristo. E' un muro perimetrale in opus latericium dell'anfiteatro su cui oggi sorge piazza Rossetti. Negli scavi, che si sono spinti oltrei tre metri di profondità, abbiamo raggiunto il pavimento degli absidi, ma esiste anche un piano inferiore. Un domani, quando ci saranno finanziamenti a sufficienza, si potrebbe anche prevedere un ampliamento dell'are aarcheologica".

La buca in cui è stato ritrovato il muro verrà coperta con un vetro non calpestabile attorniato da una ringhiera. "Sarà leggermente rialzato rispetto al piano di calpestio. Seguiremo le indicazioni della Soprintendenza ai beni architettonici. Sul lato meridionale verrà costruito un muretto che riparerà l'area dalle acque piovane. Credo che in un mese il grosso del lavoro si possa completare tranquillamente".