Sulla spiaggia di Vasto Marina non è domenica se non ci sono loro. Sono lì da trent'anni. Agli sportivi storici se ne sono aggiunti altri. I giovani allungano la tradizione. E i senatori non mollano. La partita sulla sabbia non manca mai. Al centro della spiaggia di Vasto Marina: scendi da viale Dalmazia verso lungomare Cordella e il lido La Bussola e te li ritrovi davanti. Quattro paletti per fare le porte e poi tutti in campo.

Nicola Monopoli ha sempre la battuta pronta e racconta: "Una volta si andava avanti a oltranza. Si vinceva per sfinimento". Ogni domenica sono sempre lì, a contendersi il pallone. Così hanno festeggiato anche San Michele, patrono di Vasto. Anni fa sono finiti anche sulle pagine rosa della Gazzetta dello Sport, in un articolo firmato da Stefano Cieri, giornalista vastese del quotidiano sportivo.