I funghi saranno raccolti dai partecipanti al corso base di raccogliotore di funghi che si sta svolgendo tutti i lunedì presso la sede del Cai in Via delle Cisterne 4. La classificazione per l’allestimento della mostra sarà curata dal micologo dell’Asl di Bracciano Dr. Aristide Apolloni e dai micologhi del Gruppo Micologico Vastese: Ing. Andrea Schieda e dr.ssa Costantina Toro. I micologi sono a disposizione per quanti vogliono portare i funghi e classificarli.



Orario di apertura della Mostra:

Sabato 13 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 20.30

Domenica 14 ottobre dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30

Info: Ing. Andrea SCHIEDA cell.: 347-8455920