Il consigliere comunale Massimiliano Montemurro, in qualità di capogruppo consigliare UDC, ha presentato un'interrogazione, di seguito il testo della sua richiesta. "Premesso che il 18 settembre scorso è stato adottato dal Consiglio Regionale la Legge Regionale relativa all’attuazione delle misure previste dal Decreto Sviluppo D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011, la quale ha tre obiettivi:



· muovere l’economia in ambito edilizio al fine di favorirne la ripresa, attraverso il riordino e la qualificazione del patrimonio esistente, senza ulteriore consumo del territorio,

· agevolare i cittadini che intendono ristrutturare i loro immobili favorendo le azioni di riqualificazione urbana, al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, prevedendo la possibilità di interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/ o ricostruzione con realizzazione, quale misura premiale, di un aumento di volumetria rispetto a quella legittimamente esistente;

· garantire ai Comuni, attraverso la premialità, l’introito di somme importanti per i loro bilanci.

Considerato che Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione di questa legge, i Comuni possono decidere di avvalersi di queste norme o di escluderne l’applicabilità.

Preso atto che alla data odierna la maggioranza non ha neppure aperto un tavolo di discussione in merito a detta opportunità.



Chiede di conoscere le intenzioni di questa amministrazione in merito a quanto suddetto".