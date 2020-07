Martedì 9 ottobre le Organizzazioni Sindacali, FIOM CGIL, FIM CISL, UILM, UIL, UGL, FISMIC, hanno incontrato la Direzione Aziendale Denso, presente la RSU. Scopo della riunione, affrontare la discesa produttiva ed elaborare proposte atte al superamento delle difficoltà derivanti dall'attuale crisi dei volumi. L'Azienda ha dettagliato il calo produttivo sottolineando l'estrema difficoltà derivante dalla crisi che attanaglia il mercato dell'auto; i numeri inerenti il settore dell'Automotive creano un disequilibrio tra il numero di occupati ideale e quello reale. Infatti, la Direzione Denso dichiara di avere ad oggi volumi produttivi gestibili con 750 dipendenti, dichiarando quindi 360 eccedenze.

Dalla discussione, emerge con chiarezza la volontà comune di salvaguardare i livelli occupazionali e di creare sistemi che mettano al riparo le lavoratrici ed i lavoratori dall'eventuale rischio di perdere l'occupazione. La Denso ribadisce la centralità degli investimenti, in parte già effettuati ed in parte da effettuare nei mesi che verranno; va sottolineato che, otto dei cinquanta milioni previsti saranno destinati al miglioramento delle produzioni attuali ed i restanti quarantadue all'implementazione di nuovi prodotti. L'arrivo di nuove produzioni permetterà alla Denso di armonizzare le attuali eccedenze e nel frattempo offrirà la possibilità a tutti noi di gestire le eccedenze di oggi (esuberi momentanei), considerandole come tali ed evitando di pensare ad operazioni di taglio degli occupati.

A tal proposito, la parte sindacale ha proposto di avviare il confronto prendendo a riferimento lo strumento dei "Contratti di Solidarietà" che salvaguarderebbe i livelli occupazionali ed i redditi dei lavoratori, darebbe respiro all'Azienda e metterebbe al centro della gestione della fabbrica il valore della Solidarietà.

Sono previsti, a giorni, nuovi appuntamenti per entrare nel merito delle varie questioni.