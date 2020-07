Benjamin Dutto è stato uno dei punti di forza della trionfale stagione 2011/2012 della Bcc Vasto Basket, culminata con la promozione in divisione C nazionale. Le cervellotiche regole del basket italiano, unite a qualche altro fattore, non gli anno permesso di trovare squadra per la prossima stagione. Così Ben e la sua famiglia partiranno per l'Argentina.

Quindi è sicuro che vai via. Quando parti?

Eh sì, è ufficiale. Vado via domenica prossima, il 14 ottobre. Ormai ci siamo.

In che città del tuo Paese d'origine ti stabilirai?

Con l'aereo atterro a Cordoba, poi vado nella mia città, Morteros. Lì, come prima cosa mi aspetta un bellissimo asado (la grigliata argentina). Poi devo sentire il gruppo di procuratori che mi segue, la 13 Basketball Management, con Marco Florio e gli altri, per capire bene le possibilità che ci sono di giocare lì, anche se più o meno già so dove potrei andare. In ogni caso la famiglia della Vasto Basket sarà informata.

Giocherai solo o farai anche qualche altro lavoro?

Principalmente torno lì per giocare. Poi, tempo permettendo, mi piacerebbe lavorare nello studio di Fisioterapia di mia sorella. Lei mi ha fatto questa proposta da parecchio tempo, io però ho ancora voglia di correre e fare canestri.

Spieghiamo bene la regola che non ti permette di giocare in molte categorie del basket italiano?

E' una storia davvero lunghissima! Credo che la federazione non capisce bene nemmeno lei cosa vuole fare. Ogni anno cambiano una virgola dello statuto federale. Lo scrivo a caratteri cubitali: IO NON POSSO GIOCARE PERCHE NON HO FATTO IL SETTORE GIOVANILE IN ITALIA, NON SONO UN GIOCATORE DI FORMAZIONE ITALIANA. Rispetto all'anno scorso, quest'anno, avendo il doppio passaporto, non potrei giocare neanche in Legadue e serie A. Da quest'anno, possono giocare in serie A i giocatori con passaporto italiano, uno per squadra, che hanno giocato almeno un anno nel campionato professionistico. Però ad esempio Juan Fernandez, che gioca a Milano, è stato tesserato lo scorso anno 2 giorni prima di questa legge (come mai fu tesserato 2 giorni prima? Qualcuno già lo sapeva?) e non ha mai giocato neanche 1 secondo in serie A, ma quest'anno gioca come italiano. Giustissimo vero? Tanto per capirci, io sono italiano da quando avevo 9 anni, a 18 anni ho ricevuto la cartolina per fare il militare come tutti i ragazzi italiani. Però per la federazione basket io non sono italiano

Come mai non sei riuscito a trovare squadre per giocare nonostante tu abbia vinto campionati su campionati?

Perche sono un giocatore che costa troppo (cosi dicono), e che ho un carattere duro. Adesso tocca a voi affermare o negare questo!

Come hai vissuto con la tua famiglia questa decisione?

C'è stata una decisione molto veloce. Anchee se dal giorno dopo la vittoria della finale ho capito che la pallacanestro in Italia era finita, ho provato insieme a Marco Florio e gli altri procuratori, a restare qui. Durante l'estate abbiamo avuto delle proposte. Se ripenso che durante le gare dei playoff ricevevo più chiamate di Kobe Bryant. Mi telefonavano dirigenti e allenatori dopo ogni partita per dirmi che quest'anno mi volevano con loro. Ovviamente solo tante parole. Tre settimane fa io e mia moglie ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti "basta, qui non c'è più nulla, il lavoro non si trova". Avevo la proposta di mia sorella e allora, via, arrivederci e che Dio ce la mandi buona.

Come ti senti in questo momento?

Mi sento molto dispiaciuto, perchè l'Italia mi piace e andare via cosi non e bello. Però allo stesso momento mi sento bene, contento, perché lì ho mille possibilità, adesso insieme alla mia agenzia si sono aperte varie porte, sono motivato, ho voglia (troppa), mi sento bene psicologicamente e fisicamente. In queste ultime settimane mi sono allenato con la squadra di Chieti che voglio ringraziare tantissimo per questa possibilità. A loro auguro tutto il meglio. Colgo l'occasione per ringraziare coach Sorgentone e tutto il suo staff, il manager della squadra Guido Brandimarte, e tutti i ragazzi che mi hanno fatto sentire uno di loro.

Credo che per te l'Italia abbia rappresentato molto,però ora ti impedisce di andare avanti nel tuo lavoro. Senti di subire un'ingiustizia?

Oramai sono stanco di sentire ingiustizie. Prima ho citato l'esempio di Fernandez, che non mi sembra abbia un cognome tanto italiano. Poi ci sono tanti casi di ingiustizia che conosco e casi che non si possono nemmeno immaginare. Adesso ho la testa in Argentina, la rabbia è passata, anche se, avvicinandomi alla partenza, un po' mi torna.

La tua foto sul canestro con la rete al collo resterà nei ricordi del basket vastese. Cosa vuoi dire ai tifosi biancorossi che ti hanno tanto amato?

Voglio dirvi che stata un anno spettacolare, non mi dimenticherà mai del palazzetto sempre pieno. Nelle finali sono rimasto sorpreso per quanta gente c'era, mi ricordava i derby della mia città. Avevo detto a un dirigente che sarei voluto andarmene da Vasto con una schiacciata. Lui mi ha risposto: "vedrai che la farai". Voglio dire grazie a Fabio Salvatorelli per la fiducia che ha avuto dal primo giorno che sono arrivato a Vasto. Grazie anche a tutta la società.

Tornerai in Italia?

Lo voglio! Sono italiano, mi sento parte di questo Paese, mia moglie e mia figlia sono italiane. Ci vedremo presto e "Hasta la victoria siempre!"