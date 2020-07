Da Silvia Spadaccini riceviamo una lettera sulle condizioni delle pensiline degli autobus a Vasto. "Sono anni che segnaliamo il degrado in cui versano le pensiline degli autobus a Vasto. Vorrei invitare sia il sindaco Luciano Lapenna e tutta l'amministrazione comunale a recarsi quando piove e tira vento a ripararsi sotto una qualsiasi pensilina della città. Si portassero un ricambio perchè sicuramente si bagnerebbero. Poi per non parlare di come sono ridotte: a chi manca il sedile a chi manca il pezzo di plastica dietro e quindi ci si bagna tutti, ci sono alcuni anche arrugginiti vedi davanti la chiesa di San Michele a Vasto. Quasiasi bambino si potrebbe far male. I cittadini di Vasto si chiedono ma Lapenna non e' il sindaco della città e che cosa aspetta a cambiare questi resti di pensiline? Visto che le strade della citta' sono piene di buche almeno si dia un po di decoro alla città con pensiline nuove".