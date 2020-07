Una sola impresa su 18 che erano state invitate. E' stata un flop la riunione di ieri convocata dalla Provincia di Chieti per un confronto a tre tra istituzioni, sindacati e aziende del territorio. Presente al vertice a Chieti c'era il rappresentante di un'unica azienda di Vasto, oltre all'assessore provinciale al Lavoro, Daniele D'Amario, al dirigente Michele Modesti, e ai segretari provinciali dei sindacati confederali Giuseppe Rucci (Filctem-Cgil), Franco Zerra (Femca-Cisl) e Arnaldo Schioppa (Uilcem-Uil).

Camillo D'Amico, capogruppo del Pd in Consiglio provinciale, attacca a testa bassa: "La scarsa presenza delle imprese presenti nell’area industriale della Val Sinello di Gissi stamane alla riunione convocata in provincia è la palese dimostrazione che, quando si fa propaganda e non azione amministrativa per la cura degli interessi generali di un territorio, le risultanti sono fallimentari. La scommessa che si gioca in questa parte del territorio provinciale, tra le più a rischio deindustrializzazione di tutta la regione, ci porta ad essere prudenti e fortemente concreti; per questa ragione ci attiveremo presto per fornire idee per la redazione dei progetti da formulare entro il corrente mese alla regione Abruzzo ed al Ministero dello Sviluppo Economico. Lo faremo sia allo scopo d’impegnare le risorse finanziarie per l’area industriale, per la quale esiste una formale richiesta di riconoscimento dell’area di crisi, che aiutare a trovare ampie convergenze sulle priorità e necessità. A differenza del centrodestra promuoveremo a breve un incontro in loco con soggetti rappresentativi pubblici e privati non per fare facili annunci ma dimostrare un idea di governo del territorio decisamente più solida, concreta e vicina ai reali bisogni delle imprese e dei lavoratori".