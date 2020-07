Parla Mario Luongo, il capitano:

Mario Luongo si racconta a ZonaLocale, il capitano e numero 4 della Vastese, parla di calcio, ma anche della sua vita fuori dal rettangolo di gioco, del lavoro, dei suoi interessi e di come trascorre il tempo libero, diviso tra gli amici, la mamma e la sua Petacciato. L'occasione per parlare di quello che si conosce meno del calciatore e dell'uomo e che non si vede in campo.



Nato il 20 gennaio del 1978, 34 anni, Luongo, centrocampista con il vizio del go, ha una lunga carriera alle spalle tra Serie D, Eccellenza e Promozione. "Ho iniziato a Termoli, avevo 17 anni, poi ho giocato in Serie D con l’Isernia, sono passato al Venafro, dove ho vinto il campionato, poi Mafalda, Petacciato, un altro campionato vinto, Vasto Marina, con la vittoria in Promozione con mister Vecchiotti e adesso sono qui".



E’ il tuo terzo anno a Vasto, come ti trovi?

Benissimo, questa è una città veramente bellissima anche se non ci vivo.



Dove vivi?

A Petacciato con mia mamma, non sono sposato e non ho figli.



Oltre al calcio sei impegnato anche con il lavoro

Sì, in Fiat a Termoli.



Come fai a conciliare le due attività?

E’ dura, bisogna fare qualche sacrificio, ma per me il calcio è più di un hobby e quando entro in campo passa tutto, vale la pena farlo, mi ripaga pienamente.





A scuola come è andata?

Abbastanza bene, sono diplomato geometra.



Quando ti hanno chiesto di giocare con la Vastese cosa hai pensato?

Nulla, non ci ho pensato nemmeno una volta, ho accettato subito senza avere nessun dubbio, infatti il primo giorno di raduno eravamo in pochi, ma io c’ero già.



Cosa vuole dire essere il capitano di questa squadra?

Indipendentemente dalla categoria, indossare questa maglia è una grande responsabilità, ma ne sono molto contento e orgoglioso, anche per i tifosi, non vogliamo deluderli, è comunque una bella sensazione e faremo il massimo per onorarla.



Quando e come hai saputo che saresti stato tu?

Prima della partita di andata in Coppa Italia a Cupello, me lo ha detto mister Baiocco.



Da ex Vasto Marina com'è stato il passaggio da una squadra all'altra?

Non ho avuto nessun problema, mi sono sempre comportato da professionista.



Parliamo delle tue fasce da capitano

Sono personalizzate, con il numero 4, una colorata me la sono fatta fare, l’altra me l’hanno regalata ed è bianca e nera, ma non sono juventino.



Cosa fai solitamente prima di una partita?

Prima niente, sono tranquillo, è durante che cerco di fare qualcosa, lì conta di più, prima non importa.



Sei scaramantico, hai qualche portafortuna?

No, sono cose che non ritengo importanti.



Però come molti calciatori hai dei tatuaggi

Ne ho due, uno è dedicato a mio padre Antonio che purtroppo non c’è più e l’altro, sul fianco destro è un cavallo polinesiano.



Che consigli dai ai più giovani?

Nessuno, a questo ci pensa il mister, la squadra segue lui.



Hai già pensato a cosa farai dopo?

Sicuramente l’allenatore, mi piacerebbe molto.



Come trascorri il tuo tempo libero?

Ne ho poco, ma cerco di riposarmi e stare in compagnia degli amici, non sono uno di quelli che gioca alla playstation, mi piace uscire.



Quali compagni di squadra frequenti fuori dal campo?

Napolitano, Triglione, Sputore e Vino.



Per quale squadra tifi?

Purtroppo il Milan e di questi tempi non è il massimo.