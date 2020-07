Un complesso turistico-residenziale con 30 appartamenti e un hotel a 4 stelle da 25 stanze. Il tutto sopra alla Multisala del Corso. Ecco il progetto presentato da Edmondo Del Borrello, 76 anni, titolare dei due cinema di Vasto e dell'Hotel Europa di Vasto Marina, che "avevo dato in gestione per 9 anni. Il 15 ottobre, a distanza di 6 anni dalla concessione, tornerò a gestirlo in prima persona dopo che mi è arrivata la lettera di recesso del gestore", annuncia l'imprenditore, che per la prima volta svela il progetto presentato in Comune.

"Siamo io, un'altra impresa, 4 geometri e 2 ingegneri. Non tutti vastesi, ma tutti della zona. E' un investimento da 10 milioni di euro. Questa - sostiene - è un'occasione unica per la città: un albergo di alto livello nel centro abitato", dice nel suo ufficio nel cuore del Corso, il cinema aperto nel 1991 in corso Europa e poi ampliato in multisala il 23 dicembre del 2000. Il terreno su cui sorge la struttura è comunale. L'ha ottenuto in comodato gratuito per 90 anni, "firmai due convenzioni, la prima quando sindaco era Prospero, l'altra con Tagliente".

Il progetto - Sopra all'attuale fabbricato a un solo piano che ospita il cinema e il Mc Donald's sono previsti dei pilastri che sorreggeranno (qualora il progetto ottenesse il via libera dell'Ufficio urbanistica e del Consiglio comunale) tre piani di appartamenti (10 alloggi per ogni piano, per un totale di 30 appartamenti) più un quarto destinato ad albergo: una struttura rialzata a forma di parallelepipedo con 25 stanze. "Un hotel a 4 stelle dotato di comfort e destinato alla business class, adatto a convegni, congressi e manifestazioni di un certo livello. Alla sommità della struttura è previsto un piazzale da 3mila metri quadri con vista mare".

"Ho presentato il progetto nei mesi scorsi", conferma Del Borrello. "Sono in attesa di risposta. E' chiaro che per realizzarlo, devo diventare proprietario del terreno, che è esteso 2mila 500 metri quadri. Credo che al Comune di Vasto convenga più incassare il valore di 500mila euro, magari da quantificare in 3-4 appartamenti e una decina di uffici, invece di tenere bloccato un immobile da cui non trae risorse finanziarie, ma solo l'utilizzo gratuito per 10-12 manifestazioni all'anno. Il parcheggio pubblico rimarrà. Ne realizzeremo anche un altro. Se otterrò la concessione, insieme ai soci, con cui dobbiamo ancora definire alcuni aspetti dell'accordo, realizzeremo - sostiene l'imprenditore - una struttura che a Vasto sarà unica nel suo genere, progettata da un pool di ingegneri che metterà insieme la grande professionalità dei progettisti settentrionali e la fantasia, il calore degni ingegneri meridionali. Per costruire la nuova struttura serviranno almeno due anni".

Ma la notizia pubblicata ieri da ZonaLocale.it ha già scatenato le prime polemiche. "Quando feci il cinema Corso dovetti affrontare 32 denunce. Ora me ne aspetto altre".