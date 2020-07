Apre anche l'azienda tessile. Il giorno è il 17 ottobre. Entro febbraio gli ultimi 75 operai ex Golden Lady torneranno al lavoro. Lo ha garantito la New Trade, la società che ha rilevato parte dello stabilimento di Gissi. L'altra fabbrica, la Silda Invest, che produce calzature, ha aperto i battenti a luglio riassorbendo oltre 220 dipendenti dell'ex industria di calze e biancheria intima.

I ritardi nell'apertura della seconda fabbrica hanno indotto la Regione a chiedere un nuovo incontro con acquirenti e sindacati presso il Ministero dello Sviluppo economico. Il vertice è fissato per il 15 alle ore 15. Intanto, però, le notizie che giungono dalla Val Sinello sono positive. "La New Trade inizierà il 17 ottobre", diceva ieri pomeriggio Giuseppe Rucci, segretario provinciale della Filctem-Cgil a pochi minuti dall'incontro con gli operai ex Golden Lady, con cui ha fatto il punto della situazione. "Produrrà abiti ricondizionati", ossia prenderà i vestiti usati, li rimetterà a nuovo e li venderà nel settore del vintage e nei mercati dell'Est e dell'Africa settentrionale.

"Cinquanta operai riprenderanno a lavorare il 17, gli altri 25 entro febbraio. Sono più di 80, invece, le persone che nel frattempo hanno rinunciato a rientrare in fabbrica perché hanno compiuto scelte lavorative diverse".