Davide D'Alessandro, capogruppo in consiglio Comunale di Fli, interviene sulla questione dei partiti e delle liste civiche. "Si fa un gran parlare di partiti e liste civiche, come se i primi fossero il Diavolo e le seconde rappresentassero l’Acqua Santa. Niente di tutto questo, ma il puntuale intervento sul Porto di Gianni Luisi, coordinatore di Alleanza per Vasto, mi ha fatto molto piacere perché dimostra che il movimento civico fondato da Del Prete e dal sottoscritto, non solo è vivo ma continua a operare, a discutere, a preparare proposte per il presente e il futuro di Vasto. ApV, non dimentichiamolo, fu una delle belle novità delle elezioni comunali del 2011, riuscì a ottenere molti consensi e a eleggere un consigliere.

Non abbiamo mai ritenuto, scrivendolo più volte, che fosse possibile la politica senza i partiti e, non a caso, Del Prete fu candidato di Api, di Fli e di ApV. Partiti e movimenti civici, insieme, possono ancora mettere in atto i processi rigenerativi tanto attesi dai cittadini italiani. Anche per questo motivo, pur tenendo aperto il movimento civico ApV, abbiamo aderito a Futuro e Libertà sperando in una semplificazione del quadro politico, sperando in un nuovo soggetto politico, non in un nuovo cartello elettorale, che portasse avanti, unificandole, le ragioni del centro moderato, della buona politica, della responsabilità, del realismo politico. Credo che la stessa intenzione abbia mosso Desiati nell’aderire a Grande Sud, pur tenendo vivo Progetto per Vasto. Ma i partiti, pur non essendo il Diavolo, continuano a deludere.

Il Terzo Polo è fallito, i tatticismi aumentano, la legge elettorale dal Porcellum potrebbe diventare il “Puerco”, nel senso che potremmo avere un po’ di preferenze e un po’ di liste bloccate. Insomma, poca serietà. Ovvio, che non solo il sottoscritto (che non ha mai avuto tessere), ma anche Del Prete, restiamo in attesa di capire se l’ultima briciola di fiducia concessa a certi partiti è meritata o no. Comunque vada, su una cosa non ci sono dubbi: resteremo sempre alleati per Vasto. Questa è l’unica verità che nessun partito romanocentrico e/o seggiocentrico potrà mai mettere in discussione".