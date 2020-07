Consultazioni, Del Casale:

"Rispetto alle richieste del Psi, ribadisco che il Pd non può subire estromissioni dalla Giunta. Siamo pronti a lavorare tutti insieme, consiglieri e assessori, per realizzare il programma elettorale, così come voluto dal nostro sindaco". Nelle ore in cui scoppiano le prime polemiche post-consultazioni, Antonio Del Casale torna a parlare della riduzione degli assessorati e del rimpasto di Giunta chiesti dal Psi, che vuole un suo uomo (Luigi Masciulli) nella squadra di governo della città.

"Torno a sottolineare che le scelte politiche, passate, presenti e future, non rientrano nei processi della moralità o meno, ma rientrano nei processi della condivisione e concertazione tra tutti i partiti della coalizione per il bene della città". Le prime dichiarazioni, rilasciate stamani da Del Casale a ZonaLocale.it,. avevano scatenato polemiche all'interno del centrosinistra.