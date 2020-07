Diventerà un centro di aggregazione giovanile e un punto di riferimento per iniziative sportive e culturali. Il mercato coperto di Casalbordino cambia volto. "I lavori sono iniziati da circa una settimana", dice il sindaco, Remo Bello.

"L’idea dell’amministrazione comunale è quella di rendere i locali della struttura un luogo di aggregazione giovanile e di ritrovo di diverse attività sportive e culturali. Sarà concesso la superficie a tutte le associazioni culturali e sportive che ne faranno richiesta, per poter usufruire degli spazi e delle varie stanze presenti. Il progetto è che diventi nel tempo un centro giovanile dinamico e punto di riferimento per i ragazzi, un centro polifunzionale giovanile per favorire partecipazione, aggregazione e creatività fra i giovani. La loro realizzazione intende rispondere all'esigenza di sperimentare approcci innovativi nell'ambito delle politiche giovanili che permettano di realizzare un percorso di maturazione personale adeguato dal punto di vista emotivo, cognitivo e valoriale verso maggiori livelli di autonomia personale sviluppare progettualità e ricevere qualora maturano in futuro le esigenze, dei supporti e consulenze per la loro realizzazione; sperimentare esperienze di arricchimento culturale e formativo anche attraverso esperienze di formazione".

"Il centro, inoltre - sottolinea il primo cittadino - vuole rappresentare una finestra sul mondo giovanile, in modo da conoscerne il sentire, le culture, i modi di pensare, i bisogni, le aspettative le problematiche, i linguaggi. La struttura sarà gestita dal Comune, attuata attraverso un comitato di gestione con funzioni consultive e propositive".